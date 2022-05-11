Cezayir'de 2. Uluslararası İmedghassen Film Festivali başladı - Haberler

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Cezayir'de 2. Uluslararası İmedghassen Film Festivali başladı

AA - Hamza Zait - Güncel
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Cezayir'in Batna kentinde ikincisi düzenlenen "Uluslararası İmedghassen Film Festivali", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkenin katılımıyla başladı.

Cezayir'in Batna kentinde ikincisi düzenlenen "Uluslararası İmedghassen Film Festivali", aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkenin katılımıyla başladı. Açılışı Cezayir Kültür ve Sanat Bakanı Süreyya Muluci tarafından yapılan festivalde, Türk yönetmen Pınar Göktaş'ın kısa filmi "Bayrak" da gösterime girecek.

AA / Hamza Zait - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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