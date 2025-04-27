Cezaevi Yönetiminden Esila Ayık ile İlgili Asılsız İddialara Yanıt

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, "Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı." iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

CTE'den yapılan açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık hakkında sosyal medya üzerinden "Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı" başlıklı paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Tutuklu Ayık'ın, iddia edildiği şekilde herhangi sağlık problemi yaşamadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu tür asılsız haberlerin, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklama yapılmış, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi çerçevesinde yasal gereğine tevessül edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."