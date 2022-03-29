Çerkezköy OSB'de sanal gözlükle dijital fabrika deneyimi gerçekleştirildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü, dijital eğitime ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda ÇOSB katılımcı firma temsilcisinin ve bölge müdürlüğü personelinin katıldığı eğitimde, ilk önce yalın ve dijital dönüşüm yolculuğu ile ilgili sunum yapıldı.

Ardından, Dijital Model Fabrika üzerinden uygulamalı yalın üretim eğitimlerinin işleyişine geçildi.

Katılımcılar, sanal gözlüklerle Dijital Model Fabrika'ya bağlanarak çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimde, Dijital Model Fabrika için seçilen ürünün üretilmesi adına gerekli olan makineler sanal gerçeklik ortamında, gerçek bir fabrika ortamındaymış gibi gözlemlendi.