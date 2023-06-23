Çerkezköy'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen İ.A., yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen İ.A., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İ.A.'nın Çerkezköy ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel