Çerkeş'te Yeşilay Haftası kutlandı

Çerkeş ilçesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, sinevizyon gösterimi ve şiirler ile kutlanan etkinlikte Kaymakam Bulgurlu'ya Yeşilay yeleği ve rozeti takdim edildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya Yeşilay yeleği ve Yeşilay rozeti takdim edildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Yeşilay temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
