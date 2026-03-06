Çerkeş'te Yeşilay Haftası kutlandı
Çerkeş ilçesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, sinevizyon gösterimi ve şiirler ile kutlanan etkinlikte Kaymakam Bulgurlu'ya Yeşilay yeleği ve rozeti takdim edildi.
Çerkeş Atatürk İlkokulu tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi, kamu spotu yayınları sunuldu, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya Yeşilay yeleği ve Yeşilay rozeti takdim edildi.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Yeşilay temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı