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Çerkeş'te Altyapı ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Çerkeş Belediyesi ekipleri tarafından İdris Mahallesi sokaklarında kilit parke çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hasan Sopacı, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Çerkeş ilçesinde altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor.

Çerkeş Belediyesi ekiplerince yürütülen bakım, onarım ve yapım işleri kapsamında İdris Mahallesi sokaklarında kilit parke çalışması başlatıldı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Başkanı Sopacı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

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