Çepni Beldesi'nde Çöp Konteynerleri Yenilendi

Çepni Beldesi'nde Çöp Konteynerleri Yenilendi
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Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde, kullanılamaz duruma gelen eski çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi. Belediye Başkanı Nihat Başer, çevre temizliği ve sürdürülebilirlik için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Gemerek ilçesine bağlı Çepni beldesinde çöp konteynerleri yenilendi.

Çepni Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerini daha etkin sürdürebilmek için kullanılamaz durumda olan eski çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi.

Belde Belediye Başkanı Nihat Başer, yaptığı açıklamada, ilçe halkına daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye tarafından eski ve kullanılamaz haldeki çöp konteynerlerinin, yeni ve daha kullanışlı olanlarıyla değiştirildiğini belirten Başer, "Sıfır atık konusunda daha duyarlı ve temiz bir doğa için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Çevre temizliğine ve sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini vurgulayan Başer, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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