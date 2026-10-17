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Cenin'de İsrail baskınında 3 Filistinli gözaltına alındı, 3 kişi yaralandı

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Cenin'de İsrail askerlerinin baskınında 3 Filistinli gözaltına alındı, 3 Filistinli darbedilerek yaralandı. Filistin Kızılayı, el-Yamun ve Siylet ez-Zahr beldelerinde yaralanan kişilere müdahale etti; darbedilen 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 3 Filistinliyi de darbederek yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Cenin'in batısındaki el-Yamun beldesinde 54 yaşındaki bir adam ile güneydeki Siylet ez-Zahr beldesinde yaralanan 2 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun her iki beldeye düzenlediği baskınlar sırasında darbedilen 3 Filistinlinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail güçleri, çok sayıda askeri araçla el-Yamun beldesine baskın düzenledi.

Birçok eve baskın yapıp arama gerçekleştiren İsrail askerleri, Ali es-Sammar, Asım Ebu Hasan ve Cihad Ferihat isimli 3 Filistinli genci gözaltına aldıktan sonra beldeden çekildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlalleri artış gösterdi.

Bu süreçte Filistinlilerin öldürülmesi, gözaltına alınması, evlerinin yıkılması, mülklerinin yakılması, arazilerinin tahrip edilmesi ve toplulukların yerlerinden edilmesi gibi hak ihlalleri tırmandı.

Filistinliler, tırmanan Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddeti ile İsrail hükümetinin Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak politikasının, kendilerini topraklarından söküp atmayı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldırmayı hedeflediği konusunda uyarıda bulunuyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.

Uluslararası toplum, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşim birimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA
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