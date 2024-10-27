Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra cezaevinde intihar ettiği ifade edilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Açılan mezarda bulunan düğümlenmiş bir poşet herkesin ilgisini çekerken, poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı belirlendi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" dedi.

2009 yılında İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği kaydedilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

DÜĞÜMLENMİŞ BİR POŞET BULUNDU

Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan ve yaklaşık 30 cm boyutlarında, düğümlenmiş bir poşetle ilgili yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.

"POŞETİN DIŞ YÜZEYİNDE VÜCUT SIVISINA RASTLANMADI"

Sabah gazetesinin haberine göre, "poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı" belirtildi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Münevver Karabulut Rezan Epözdemir Cem Garipoğlu Adli Tıp Güncel

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü

 İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ordunun harekatına katılan ünlü gazeteci binayı havaya uçurdu
Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

Şevval Sam'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.