Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

(İSTANBUL) - Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için mezarı saat 11.00 gibi açılacak. Garipoğlu'nun cesedinin tamamı ve toprak örnekleri mi yoksa alınacak kemik ve diş örneklerinin mi Adli Tıp'a götürüleceği netlik kazanacak.

Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi. Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı. Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin bugün saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

İşlem nedeniyle Karacaahmet Mezarlığı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzman ekipler savcılığın talimatı doğrultusunda mezarı açacak. Garipoğlu'nun cesedinin tamamı ve toprak örnekleri mi yoksa alınacak kemik ve diş örneklerinin mi Adli Tıp'a götürüleceği netlik kazanacak. Mezarlık çevresinde avukatların bulunduğu ailelerden kimsenin olmadığı öğrenildi.

Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Ancak intihar edenin Cem Garipoğlu olmayabileceği yorumları mezarın açılmasıyla ilgili tartışma başlatmıştı. Hem Münevver Karabulut'un hem de Cem Garipoğlu'nun yakınları mezarın açılması ve iddiaların netleştirilmesi talebinde bulunmuştu.