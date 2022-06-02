Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Haberler

Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı
Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.
Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.
Yetkililer, başkent Prag'ın kuzeyindeki Roztoky'de alzaymır hastalarının kaldığı bir bakımevinde yangın çıktığını bildirdi.
Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Emel Öz - Güncel