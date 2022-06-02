Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı. Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı. Yetkililer, başkent Prag'ın kuzeyindeki Roztoky'de alzaymır hastalarının kaldığı bir bakımevinde yangın çıktığını bildirdi. Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Emel Öz - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.