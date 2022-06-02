Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Haberler

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Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

AA - Emel Öz - Güncel
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Çekya'da bakımevinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.

Çekya'da bir bakımevinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 55 kişi yaralandı.

Yetkililer, başkent Prag'ın kuzeyindeki Roztoky'de alzaymır hastalarının kaldığı bir bakımevinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Emel Öz - Güncel

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