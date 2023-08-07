Çekmeköy'deki Özel Eğitim Merkezinde Yangın Çıktı
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın sonucunda merkezde bulunanlar tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul Çekmeköy'de, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Çekmeköy Merkez Mahallesi Nur Tanesi Sokak'taki 4 katlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bodrum katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın nedeniyle merkezde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel