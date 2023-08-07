Çekmeköy'deki Özel Eğitim Merkezinde Yangın Çıktı

İstanbul Çekmeköy'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın sonucunda merkezde bulunanlar tahliye edildi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.