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Çekmeköy'de otomobil kaza yaptı: 3 kişi yaralandı

19 Aralık 2023 10:29 Güncelleme: 10:30 Abone Ol

Çekmeköy'de, yol kenarındaki duvara çarparak devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandığı kaza yüzünden olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.