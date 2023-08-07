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Çekmeköy'de Kontrolden Çıkan Tır Bariyere Çarptı

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Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan tır bariyere çarptı ve devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Trafik akışında aksama yaşandı.

Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan tır bariyere çarpıp devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Suhat Y'nin kullandığı 35 FC 858 plakalı tır, Çekmeköy-Reşadiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Suhat Y'nin 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Jandarma Marmara Ankara Güncel Haberler

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