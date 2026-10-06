Çekmeköy'de araçta ölü bulunan kişi için Anadolu Başsavcılığı soruşturma yürütüyor

Çekmeköy'de araçta ölü bulunan kişi için Anadolu Başsavcılığı soruşturma yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İncelemede ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi, soruşturma devam ediyor.
Çekmeköy'de boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sırapınar Mahallesi'nde saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edildi.
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA