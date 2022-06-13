Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü gün - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

Demirören Haber Ajansı - Turan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş için suya giren ve kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü.

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş için suya giren ve kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da suya girip, kurtarmak istedi. Çaya girenler tarafından Timurtaş çıkarılırken, çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı yapılan Timurtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de yine çevredekiler tarafından kurtarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş gözden kayboldu.

Çayda kaybolan Güneş'i arama çalışmalarına, 3'üncü günde de devam edildi. Aramalar, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı arama- kurtarma ekipleri ile AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan ekiplerle su altı, su yüzeyi ve çay kenarında sürdürüldü. Müküs Çayı'nda başlatılan çalışmalar, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) bölgelerinde devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

Jandarma Güneş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title