Çayda kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

SİİRT'te, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybeden hemşire Halime Timurtaş için suya giren ve kaybolan meslektaşı Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da suya girip, kurtarmak istedi. Çaya girenler tarafından Timurtaş çıkarılırken, çevredekilerin ihbarıyla da bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp masajı yapılan Timurtaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de yine çevredekiler tarafından kurtarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş gözden kayboldu.