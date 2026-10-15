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Çatalca'da taşan dere ambulansın yolunu kesti! Kolu kırılan kadın kepçeyle karşıya geçirildi

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Çatalca'da taşan dere ambulansın yolunu kesti! Kolu kırılan kadın kepçeyle karşıya geçirildi
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde evinde yere düşen 64 yaşındaki Sultan Eren'in kolu kırıldı. Sağanak nedeniyle taşan dere, ihbar üzerine yola çıkan sağlık ekiplerinin adrese ulaşmasını zorlaştırdı. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri de sevk edilirken Eren, kepçe yardımıyla dereden karşıya geçirilip ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde evinde yere düşen Sultan Eren'in (64) kolu kırıldı. İhbar üzerine adrese ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçmekte zorluk çekti. Kepçe yardımıyla dereden geçirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞANAKTA TAŞAN DERE YOLU KESTİ

Olay, Karamandere Mahallesi Karatepe Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinde yere düşen Sultan Eren'in kolu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, dün yaşanan sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçmekte zorluk çekti. Yardım bekleyen Eren ve yakınları için bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

KEPÇEYLE DEREDEN KARŞIYA GEÇİRİLDİ

Kolu kırılan Sultan Eren, olay yerine gelen kepçe yardımıyla taşan dereden karşıya geçirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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