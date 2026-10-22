Çankırı'da hükümlü yakalandı, 98 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezaevine teslim edildi

Çankırı'da hükümlü yakalandı, 98 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' ve 'silahla yağma' suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çankırı'da, hakkında 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, ekiplerce düzenlenen operasyonda, "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "silahla yağma" suçlarından 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA