Çanakkale Valisi İlhami Aktaş köylerdeki geleneksel buluşmalara katıldı - Haberler

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş köylerdeki geleneksel buluşmalara katıldı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş köylerdeki geleneksel buluşmalara katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç'in Türkmenli ile Ayvacık'ın Ahmetçe köylerinde düzenlenen hayır yemeklerine katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç'in Türkmenli ile Ayvacık'ın Ahmetçe köylerinde düzenlenen hayır yemeklerine katıldı.

Eşi Songül Aktaş ile birlikte Türkmenli köyü halkı tarafından karşılanan Vali Aktaş, burada köy sakinleriyle sohbet etti.

Uzun yıllardır geleneksel hale getirilen köy hayır yemeğine ardından da mevlide katılan İlhami Aktaş'a, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Türkmenli Köyü Muhtarı Mustafa Kocabaldır, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri eşlik etti.

Geleneksel hayır yemeğinin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hayrınızı kabul etsin." diye konuştu.

Ardından Ahmetçe köyüne geçen Vali Aktaş'ı burada köy muhtarı Süleyman Çelik karşıladı.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder ve siyasi partilerin ilçe başkanlarının da katıldığı yemekte konuşan İlhami Aktaş, hayıra katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Köy halkı da Vali Aktaş'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

AA / Burak Akay - Güncel

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