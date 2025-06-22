Çanakkale'nin Biga İlçesinde Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesi Aksaz köyü kırsalında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman ve 40 dekar zirai alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Biga ilçesi kırsalında çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Biga'nın Aksaz köyü kırsalındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 4 uçak, 1 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale edildiği bildirildi.
Açıklamada, tamamen kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden bölgede, 2 dekar orman, 40 dekar zirai alanın yangından etkilendiği belirtildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel