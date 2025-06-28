Çanakkale'de Kayıp Kadın Sağ Olarak Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Asiye Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ali Akbaş için arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aranan 70 yaşındaki kayıp kadın sağ olarak bulundu.

Çan ve Yenice ilçelerinde ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş ve Asiye Gören için yapılan arama çalışmaları kapsamında, Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu.

Asiye Gören, köyde sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine gönderildi.

Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'ı (65) arama çalışmalarının jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.