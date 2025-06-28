Çanakkale'de Kayıp Kadın Sağ Olarak Bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aranan 70 yaşındaki kayıp kadın sağ olarak bulundu.

Çan ve Yenice ilçelerinde ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş ve Asiye Gören için yapılan arama çalışmaları kapsamında, Gören, köy yakınlarında sağ olarak bulundu.

Asiye Gören, köyde sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı Çan Devlet Hastanesine gönderildi.

Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'ı (65) arama çalışmalarının jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.???????