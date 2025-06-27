Çanakkale'de Kayıp İki Yaşlı İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde, kaybolan Ali Akbaş (65) ve Asiye Gören (70) için arama çalışmaları başlatıldı. Aileler, jandarma ve AFAD'dan yardım talep etti.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde, ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Akbaş ve Asiye Gören için arama çalışması başlatıldı.

Yenice'ye bağlı Bekten köyünde yaşayan Akbaş'tan (65) bir süre haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Çan'ın Eski Yayla köyünde yaşayan Gören'in (70) yakınları da kayıp başvurusunda bulunup ekiplerden destek istedi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ali Akbaş ve Asiye Gören'in bulunması için bölgede dron desteğiyle geniş çaplı arama yapılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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