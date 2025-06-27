Çanakkale'de Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'de Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde 65 yaşındaki Ali Akbaş ve 70 yaşındaki Asiye Gören isimli iki kişinin kaybolması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çan ilçesinde ise bağlı Eski Yayla köyünde yaşayan Asiye Gören'den (70) haber alamayan yakınları durumu yine jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi

İki genç kız saç saça birbirine girdi! Mahallelinin tepkisi bomba
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.