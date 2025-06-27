Çanakkale'de Kaybolan İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde 65 yaşındaki Ali Akbaş ve 70 yaşındaki Asiye Gören isimli iki kişinin kaybolması üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürüyor.
ÇANAKKALE'nin Çan ve Yenice ilçelerinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Ali Akbaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Çan ilçesinde ise bağlı Eski Yayla köyünde yaşayan Asiye Gören'den (70) haber alamayan yakınları durumu yine jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel