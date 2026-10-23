Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Bayramiç'te tomruk yüklü kamyon devrildi, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Bayramiç'te tomruk yüklü kamyon devrildi, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda toprak yolun çökmesi sonucu tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada yolcu Fahrettin Cinkılıç hayatını kaybederken, yaralanan şoför Levent Karpuzcu Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, toprak yolun çökmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Levent Karpuzcu yaralandı, yanındaki Fahrettin Cinkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Levent Karpuzcu yönetimindeki tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu Fahrettin Cinkılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü Levent Karpuzcu yaralandı. Karpuzcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 142 sitede yayınlandı.
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu

Film sahnesi değil! Dev dalgalar canlı yayında muhabiri yuttu
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli, ona borçlu köylüsü çıktı
Ankara'da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı

17 yıldır yoktu! Evinin altından çıkanlar kan dondurdu
ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi

İdam edilemeyen kadının avukatından şok suçlama! Tam 10 iğne ile...
Yunanistan Kara Kuvvetleri, 'anti-drone kafes' sistemini kullanmaya başladı

Türkiye'ye kafa tutan Yunan'ın güvendiği şeye bakın

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

10 bin dolara dron düşürüyor! 9 ülke Türk sistemini kullanıyor