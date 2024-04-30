Üye Girişi
Haberler

Çan Muhtarlar Derneği Üyeleri Belediye Başkanı Harun Arslan'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarları, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Arslan, köylerin sorunlarını çözme hedeflerini paylaştı.

Çan Muhtarlar Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Harun Arslan'ı ziyaret etti.

Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarları Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarlarına teşekkür edenArslan, "Köylerimizin sorunlarına ilişkin kalıcı adımlar atmak, bilgi alışverişi sağlamak, sorunları çözüm noktasına taşımak ve doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek hedefimiz olacaktır. Birlikte bu şehrin ve köylerinin sorunlarını çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgay Şahin Harun Arslan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle! İSTANBUL GENELİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? #128669 İstanbul'da 1 Mayıs'ta alternatif yollar hangileri? #128651 1 Mayıs İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar hangisi? #9940 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi? Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar! Beşiktaş'ta 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Beşiktaş'ta alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar! 1 Mayıs'ta Beyoğlu'nda hangi yollar kapalı olacak? Beyoğlu'nda alternatif güzergâhlar nereler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif yollar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title