Cami İmamını Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde

Cami İmamını Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde
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Bağcılar'da tartıştığı cami imamını okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun akıl sağlığı yerinde olduğu belirtildi. Duruşma, talep edilen evrakların eksikliği nedeniyle ertelendi.

BAĞCILAR'da tartıştığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılandığı davada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanık hakkında 'Akıl sağlığı yerindedir' şeklinde karar verildiği görüldü. Mahkeme, daha önce talep edilen bazı evrakların dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle duruşmayı erteledi.

Bağcılar Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, tartışdığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammet Fatih Gündoğdu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU GELDİ

Daha önceki celselerde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen 'Akıl Sağlığı Raporu', bugün görülen duruşmada okundu. Raporda, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan incelem sonrasında sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ve cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirildiği belirtildi. Daha önceki celselerde başka kurumlardan talep edilen bazı evrakların, henüz dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle bu taleplerin yeniden yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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