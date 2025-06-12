Cami İmamını Okla Yaralayan Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanığın, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Gündoğdu'nun akli dengesinin yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Duruşmada söz verilen sanık Gündoğdu, rapora bir şey demeyeceğini, tahliyesini istediğini ifade etti.

Sanık Gündoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerde "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, kamera görüntüsü inceleme tutanaklarına göre, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz 2024'te kafasında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş bir pantolon ve ayağında sandaletle cadde üzerinde bulunan Necattin Camisi yönüne gittiği aktarılıyor.

Saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği belirtilen iddianamede, bir süre sonra sanığın elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği, imam Dursun Kuru'nun hedefine girmesini beklediği kaydediliyor.

İddianamede, imam Kuru'nun hedefe girmesiyle Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu anlatılıyor.

Sanık Gündoğdu'nun, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.