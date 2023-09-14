CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında; Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Tanju Bilgiç, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Alp Işıklı atandı.

Söz konusu atamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.