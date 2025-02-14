Güney Kore'de otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi öldü
Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında meydana gelen yangında 6 işçi yaşamını yitirirken, 7 işçi de yaralandı. Yangının yalıtım malzemesi nedeniyle çıktığı bildirildi.
Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Busan'da inşaat halindeki otelin birinci katında yalıtım malzemesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı.
100'DEN FAZLA İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ
Yangında 6 işçi hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı. Yüzden fazla işçi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu.