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Güney Kore'de otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi öldü

Güney Kore'de otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi öldü
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Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında meydana gelen yangında 6 işçi yaşamını yitirirken, 7 işçi de yaralandı. Yangının yalıtım malzemesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Güney Kore'nin Busan kentindeki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Busan'da inşaat halindeki otelin birinci katında yalıtım malzemesi sebebiyle sabah saatlerinde yangın çıktı.

100'DEN FAZLA İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında 6 işçi hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı. Yüzden fazla işçi ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri, polis ve diğer birimlerin binadaki işçilerin tam sayısını tespit etmeye çalıştığını duyurdu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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