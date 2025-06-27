Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Yavru Kuş Kurtarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen orman yangınında ağaçlardan düşen yavru kuş, NAK ekipleri tarafından kurtarılarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa Yenişehir'de orman yangını (3)
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürdürülürken, yanan ağaçtaki yuvasından düşen yavru kuş, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince kurtarıldı. Yavru kuş, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber-Kamera: Esra TÜRKER/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel