Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve ilçeleri ile çevre illerde de hissedildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem kent merkezi ile çevre ilçeler ve Yalova ile İstanbul'da da hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmadı.