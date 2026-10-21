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Bursa Nilüfer'de metal boyahanesinde demir bloklar devrildi, Eray Altıntaş öldü

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Bursa Nilüfer'de metal boyahanesinde demir bloklar devrildi, Eray Altıntaş öldü Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de metal boyahanesinde demir bloklar devrildi, Eray Altıntaş öldü
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Bursa Nilüfer'de metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gün önce arkadaşının öldüğü trafik kazasından hafif yaralı kurtulan Altıntaş için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 2'inci Sokak'taki metal boyahanesinde meydana geldi. İddiaya göre, forkliftle metal parçaları taşıyan Eray Altıntaş'ın üzerine demir bloklar devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 GÜN ÖNCEKİ KAZADAN YARALI KURTULMUŞTU

Eray Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında arkadaşının hayatını kaybettiği, kendisinin ise hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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