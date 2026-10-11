Haberler

Bursa İnegöl'de 10 yıl hapis cezası olan firari Şakir Ç., saklandığı evde yakalandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de 10 yıl hapis cezası olan firari Şakir Ç., saklandığı evde yakalandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İnegöl'de 'uyuşturucu ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Şakir Ç., saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolüne gülerek giden Şakir Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Şakir Ç. (29), saklandığı evde yakalandı. Şakir Ç., sağlık kontrolüne ise gülerek gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Şakir Ç.'nin, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yönelik baskınla yakalanan Şakir Ç., önce sağlık kontrolüne, ardından emniyete götürüldü. Sağlık kontrolüne getirildiği hastanede etrafına gülerek baktığı görülen Şakir Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 97 sitede yayınlandı.
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

7.7 ile sallanan ülkede korkulan oldu
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz