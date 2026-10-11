Bursa İnegöl'de 10 yıl hapis cezası olan firari Şakir Ç., saklandığı evde yakalandı.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Şakir Ç. (29), saklandığı evde yakalandı. Şakir Ç., sağlık kontrolüne ise gülerek gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Şakir Ç.'nin, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yönelik baskınla yakalanan Şakir Ç., önce sağlık kontrolüne, ardından emniyete götürüldü. Sağlık kontrolüne getirildiği hastanede etrafına gülerek baktığı görülen Şakir Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı