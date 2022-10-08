Çay ocağında bir garip olay! 'Nefes alamıyorum' diye bağıran kadın ekipleri harekete geçirdi

Bursa'da çay ocağı işletmecisi tarafından içeri kilitlenen kadın, "Nefes alamıyorum" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Hüngür hüngür ağlayan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

"NEFES ALAMIYORUM"

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

İŞ YERİ SAHİBİ ÇORBA İÇMEYE GİTMİŞ

Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı. Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi. Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;