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Bursa Gemlik'te bıçakla yaralanan kadın bankaya sığındı, zanlı gözaltına alındı

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Bursa Gemlik'te tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçakla yaralanan kadın, bankaya sığınarak yardım istedi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, suç aleti bıçakla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe merkezinde Berna A. ile B.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.U, Berna A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Berna A, yakındaki bir banka şubesine sığınarak yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Suç aleti bıçakla yakalanan B.U, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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