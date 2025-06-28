Bursa'daki Orman Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanda başlayan yangın, 3 helikopter ve 17 arazözle yapılan müdahale ile 9 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, 3 helikopter, 17 arazöz, 39 iş ve hizmet aracı ve 170 personelin müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel