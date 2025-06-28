Bursa'daki Orman Yangını 9 Saatte Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanda başlayan yangın, 3 helikopter ve 17 arazözle yapılan müdahale ile 9 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasındaki ormanda saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, 3 helikopter, 17 arazöz, 39 iş ve hizmet aracı ve 170 personelin müdahalesiyle 9 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.