Bursa'da Yangın Paniği: 10 Dönüm Tarla Küle Döndü

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, ancak 10 dönüm tarla zarar gördü.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde 10 dönüm tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tarla tamamen küle döndü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında kırsal Karacaali ile Süleymaniye mahalleleri arasında bulunan bir tarlada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda 10 dönüm tarla zarar görürken, alevler ormanlık alana ulaşmadan önlendi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mine AK Kamera: YENİŞEHİR/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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