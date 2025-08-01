Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 2 helikopter, 8 arazöz ve 4 su tankeri ile 62 personel müdahale ediyor.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personelle yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
HABER: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel