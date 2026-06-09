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Bursa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki 15 yaşındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

K.F. (16) idaresindeki 16 BGT 234 plakalı motosiklet, Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile beraberinde bulunan Ö.F.O. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.F., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Ö.F.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
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