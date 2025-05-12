Bursa'da Miras Davası: Yeşil Kart İçin Aldığı Evi Baldızının Üzerine Yaptırdı İddiası

BURSA'da Erdal Y. (41), 3 yıl önce hayatını kaybeden babası Mahmut Y.'nin (65) devletten aldığı yeşil kartın iptal olmaması için aldığı evi baldızı Semra Y.'nin (35) üzerine yaptırdığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Erdal Y., üvey annesi Hatice Y., üvey teyzesi Semra Y. ve kardeşi İbrahim Halil Y.'ye miras davası açtı. 3 çocuk babası Erdal Y., "Benim fazlasında gözüm yok. Hakkımı almak istiyorum ve şu anda çok mağdur durumdayım" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mahmut Y., ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması için verilen yeşil kartının iptal olmaması için iddiaya göre babasından miras olarak kalan dükkanı satarak aldığı evi, ikinci eşi Hatice Y.'nin (45) kardeşi Semra Y.'nin üzerine yaptı. Mahmut Y., 3 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Babasının dedesinden miras kalan dükkanı satıp aldığı evi, üvey teyzesinin üzerine yaptığını, üvey kardeşi İbrahim Halil Y.'nin (23) de para aldığını öne süren Erdal Y., hukuk mücadelesi başlattı. Üvey annesi Hatice Y., üvey teyzesi Semra Y. ve kardeşi İbrahim Halil Y.'ye miras davası açan 3 çocuk babası Erdal Y., babası Mahmut Y. öldükten sonra ev meselesinden haberdar olduğunu söyledi.

'HAKKIMI İSTEDİĞİMDE TEHDİT ETTİLER'

Mirastan hakkını istediği üvey annesi ve üvey teyzesinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Erdal Y., "Miras davasında ben şikayetçiyim. Babam yeşil kartı iptal olmasın diye aldığı evi, üvey teyzemin üzerine yaptı. Babam öleli 3 yıl oldu. Ben de mirastan hakkımı almaya gittiğimde, bana kesinlikle hiçbir şekilde hakkımı vermediler. Beni tehdit ettiler, küfürlü mesajlar attılar, hepsinin ses kayıtları da mevcuttur. Benim fazlasında gözüm yok. Hakkımı almak istiyorum ve şu anda çok mağdur durumdayım. Yetkililere sesleniyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum. 3 tane çocuğumla kiradayız. Çok zor durumdayım" dedi.

'BABAMDA DA HATA VAR'

Babasının ev aldığından haberi olmadığını, öldükten sonra öğrendiğini söyleyen Erdal Y., "Maddi durumum hiç iyi değildir. Hakkımı arıyorum ama alamıyorum. Beni sürekli arayıp, tehdit ediyorlar. Hepsinin de kaydı var. Bu konuda kim varsa, kimin parmağı varsa, bu işte beni mağdur eden hepsinden şikayetçiyim. Aldığı evi bize söylemediği, göstermediği için babamdan da şikayetçiyim. Babam bizi karşısına alıp, 'Ben ev aldım' demedi. 'Notere gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım' demedi. Hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.