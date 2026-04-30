Bursa'da iki işletmeden çelik kasa çalan 4 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki işletmeden çelik kasa çalan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki işletmede gerçekleşen çelik kasa hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 ay süren çalışma kapsamında 126 saatlik güvenlik kameralarını inceleyip, 16 bin plaka üzerinden araştırma ve sorgulama yaptı.

Olaylarda 2 aracın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüpheli 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.