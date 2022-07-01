(DRONE) Yağlı direkten bayram alma yarışı renkli görüntülere sahne oldu (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(DRONE) Yağlı direkten bayram alma yarışı renkli görüntülere sahne oldu (1)

AA - Sergen Sezgin - Güncel
 - Güncelleme:
(DRONE) Yağlı direkten bayram alma yarışı renkli görüntülere sahne oldu (1)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Gemlik Limanı'ndaki etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na ve deniz şehitleri için denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yüzme, kano, flyboard ve yağlı direkten bayrak alma yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışlarda dereceye girenlere altın hediye edildi.

Kutlamalara, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Bölge Liman

Başkanı Mustafa Asım Sulu, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title