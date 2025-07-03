Bursa'da 20 Yıl Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. 'nın adreslerini belirledi. İki firari bulundukları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mine AK Kamera: YENİŞEHİR(Bursa),