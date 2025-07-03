Bursa'da 20 Yıl Hapis Cezaevi Firarisi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. Firari hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y. ile 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. 'nın adreslerini belirledi. İki firari bulundukları adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Mine AK Kamera: YENİŞEHİR(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.