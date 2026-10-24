Burdur Yeşilova'da tarlada levye ve pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde tarlada levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çardak köyünde saat 13.00 sıralarında Nihat B. ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., Veli A.'nın başına levye ile vurdu. Veli A. da Nihat B.'yi darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat B., pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile babası Mustafa A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı