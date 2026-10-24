Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Yeşilova'da tarlada levye ve pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Yeşilova'da tarlada levye ve pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde tarlada çıkan tartışma, levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü; 3 kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde tarlada levye ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çardak köyünde saat 13.00 sıralarında Nihat B. ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat B., Veli A.'nın başına levye ile vurdu. Veli A. da Nihat B.'yi darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat B., pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile babası Mustafa A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü