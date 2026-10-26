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Burdur Yeşilova'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Nihat Bozkurt tutuklandı

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Burdur Yeşilova'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Nihat Bozkurt tutuklandı
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Burdur Yeşilova Çardak köyünde 24 Ekim'de çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Nihat Bozkurt, Veli A. ve babası Mustafa A.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Tedavisi tamamlanan Bozkurt, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup yaralayan Nihat Bozkurt, tutuklandı.

Çardak köyünde 24 Ekim'de saat 13.00 sıralarında, Nihat Bozkurt ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, Veli A.'nın başına levyeyle vurdu. Veli A. da Nihat Bozkurt'u darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat Bozkurt pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile Mustafa A.'ya ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Nihat Bozkurt, Yeşilova Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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