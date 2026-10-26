Burdur Yeşilova'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Nihat Bozkurt tutuklandı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup yaralayan Nihat Bozkurt, tutuklandı.

Çardak köyünde 24 Ekim'de saat 13.00 sıralarında, Nihat Bozkurt ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, Veli A.'nın başına levyeyle vurdu. Veli A. da Nihat Bozkurt'u darbetti. Olayın ardından evine giden Nihat Bozkurt pompalı tüfekle geri dönüp, Veli A. ile Mustafa A.'ya ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli A., Mustafa A. ve Nihat Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Nihat Bozkurt, Yeşilova Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanıp, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı