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Burdur Valiliği, yarın sağanak nedeniyle motosiklet ve skuter trafiğini yasakladı

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Burdur Valiliği, yarın 09.00-23.59 arası il genelinde motokuryelik faaliyetlerinin durdurulacağını, motosiklet ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklanacağını bildirdi. Karar, kuvvetli sağanak ve fırtınamsı rüzgar beklentisi nedeniyle can güvenliği için alındı.

Burdur Valiliği, yarın sağanak nedeniyle motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli fırtınamsı rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği ile trafik düzeninin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, il genelinde yarın saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulmasına, motosiklet ve elektrikli skuter türü araçların trafiğe çıkışlarının geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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