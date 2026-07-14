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Yola dökülen yakıt kazaya neden oldu

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde yola akaryakıt dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda 3 araç kontrolden çıktı. Bir otomobil şarampole takla atarken, diğer iki araç savrularak durabildi. İtfaiye ekipleri dökülen akaryakıtı temizledi.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde yola akaryakıt dökülmesi sonucu kontrolden çıkan 3 araçtan biri şarampole takla attı.

Yeşilova ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde dün akaryakıt dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazaları meydana geldi. Sürücülerinin kontrolünden çıkan 2 araç yolda savrularak durabilirken, bir otomobil ise şarampole düştükten sonra takla attı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Araçlar yoldan kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise dökülen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan araçlardan birinin yolda savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- kamera: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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