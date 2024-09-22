Bülent Ortaçgil Kırklareli'nde Konser Verdi
Gitarist ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde düzenlenen '15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri' kapsamında yaklaşık 2 saat süren bir konser verdi.
Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, Kırklareli'nde konser verdi.
Ortaçgil, "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında Yayla Mahallesi'nde şenlik alanında sahne aldı.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Ortaçgil, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar katıldı.