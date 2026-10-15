BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 12 seferini iptal etti

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Kaynak: AA