Bozyazı'da Kültürel Mirası Koruma Semineri Düzenlendi
Anamur Müze Müdürlüğü, Bozyazı'da kolluk güçlerine yönelik 'Kültürel Mirası Koruma' semineri düzenlendi. Müze Müdürü Suat Şahin, etkinlikte kültür varlıklarının korunmasının önemine vurgu yaptı.
Anamur Müze Müdürlüğü, Bozyazı'da kolluk güçlerine "Kültürel Mirası Koruma" semineri verildi.
Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik seminer düzenlendi.
Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür varlıklarını koruma bilincini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
Şahin, kültür varlıklarının kaçakçılığıyla mücadele konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.